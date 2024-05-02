Кубок Стэнли: Эдмонтон сделал камбэк и прошел дальше, Даллас вырвался вперед

В ночь на четверг, 2 мая, были сыграны два матча первого раунда Кубка Стэнли - плей-офф НХЛ.

Результаты матчей плей-офф НХЛ за 1 мая

Даллас – Вегас – 3:2 (2:2, 1:0, 0:0)

0:1 – 4 Стоун (Айкел, Хэнифин)

1:1 – 5 Дадонов (Джонстон, Станковен)

2:1 – 8 Дюшен (Сегин, Джонстон)

2:2 – 12 Каррье (Макнэбб, Барбашев)

3:2 – 36 Робертсон (Бенн, Хейсканен)

Счет в серии: 3-2

Эдмонтон – Лос-Анджелес – 4:3 (1:1, 3:1, 0:1)

1:0 – 10 Кэйн (Нюджент-Хопкинс, Кулак)

1:1 – 19 Лаферрье (Рой, Гавриков)

1:2 – 23 Лизотт (Энглунд, Арвидссон)

2:2 – 27 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид)

3:2 – 32 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид)

4:2 – 39 Хайман (Бушар, Нюджент-Хопкинс)

4:3 – 57 Кемпе (Фиала, Рой)

Счет в серии: 4-1

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