Динамо и Шахтер будут лицензионно представлены в новом футбольном симуляторе от EA Sports
Украинские топ-клубы попали в игру от канадского разработчика.
Динамо Киев и Шахтер будут лицензионно представлены в футбольном симуляторе от EA Sports. Об этом сообщают пресс-службы клуба.
Таким образом, украинские топ-клубы появятся в новой игре от канадского разработчика под названием EA Sports FC.
Напомним, компания ЕА изменила название популярного футбольного симулятора FIFA, ввиду того, что компания не смогла договориться о продлении сотрудничества с руководящим футбольным органом.
Уже этой осенью под брендом EA Sports FC выйдет все тот же футбольный симулятор, однако под новым названием, сохранив все свои особенности и игровые режимы.
Ранее сообщалось, что ФИФА намерена выпустить свой собственный футбольный симулятор.