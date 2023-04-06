Динамо и Шахтер будут лицензионно представлены в новом футбольном симуляторе от EA Sports

Украинские топ-клубы попали в игру от канадского разработчика.

Динамо Киев и Шахтер будут лицензионно представлены в футбольном симуляторе от EA Sports. Об этом сообщают пресс-службы клуба.

Таким образом, украинские топ-клубы появятся в новой игре от канадского разработчика под названием EA Sports FC.

Источник: ea.com

Источник: ea.com

Напомним, компания ЕА изменила название популярного футбольного симулятора FIFA, ввиду того, что компания не смогла договориться о продлении сотрудничества с руководящим футбольным органом.

Уже этой осенью под брендом EA Sports FC выйдет все тот же футбольный симулятор, однако под новым названием, сохранив все свои особенности и игровые режимы.

Ранее сообщалось, что ФИФА намерена выпустить свой собственный футбольный симулятор.