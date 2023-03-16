Неожиданный поворот: ФИФА намерена выпустить свой собственный футбольный симулятор

Международная федерация футбола будет конкурировать с видеоигровым разработчиком EA Sports. Об сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино.

"Новая игра FIFA, FIFA 25, 26, 27 и так далее, всегда будет лучшей игрой для любой девочки или мальчика. У нас будут новости об этом очень скоро", - говорится в заявлении Инфантино в интервью журналисту Мартину Циглеру.

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Отметим, федерация футбола хочет сохранить название FIFA и создаст свой симулятор с оригинальными правами на клубы и игроков.

Напомним, что канадский разработчиков видеоигр EA Sports закончился контракт с ФИФА, ввиду чего следующая игра от студии будет называться EA Sports FC.