Салах vs Кварацхелия в FIFA 23: Дороже - не значит лучше?

Компания EA Sports оценила выступления на поле вингера Ливерпуля Мохамеда Салаха и полузащитника Наполи Хвичи Кварацхелии. Египтянин удостоился карточки из команды недели за невероятную игру в матче против Манчестер Юнайтед, а грузинский футболист стал игроком месяца в Серии А.

Примерно в одно время канадский разработчик видеоигр добавил особые версии карточек игроков, ввиду чего редакция ISPORT не смогла пройти мимо, не протестировав их в футбольном симуляторе.

Мощный апгрейд для Мохамеда и Хвичи

Для египтянина из Ливерпуля карточка TOTW стала уже третьей в сезоне. Ранее Салах попадал в команду недели еще в ноябре, ввиду чего фанаты ждали нового перформанса от своего кумира, чтобы получить возможность вытащить его новую версию в пиках за WL.

В этом плане сильно повезло и нашей редакции. Карточку футболиста за 700 тысяч монет может позволить себе лишь донатер или ярый зад*от игры.

Источник: iSport.ua

По сравнению со своей обычной версией у Салаха ко всех характеристикам прибавилось +3 очка, однако передачи, защита и физика удостоились чуть большего апгрейда. Из минусов можно отметить лишь отсутствие четырех звезд на нерабочей ноге, что в данный период игры весьма важно.

Что касается Кварацхелии, для него это только вторая особая карточка. Первая была из ивента "Будущие звезды", однако везение и 500 тысяч монет найдутся не у всех.

Обычная версия Хвичи имела лишь серебро с рейтингом 74, поэтому фанаты Наполи и самого грузина получили за небольшие деньги в разы улучшенную карту вингера, который апгрейднулся на 12 пунктов.

Источник: iSport.ua

К сожалению, EA Sports не захотела давать буст скорости игроку на +12, однако компания не пожадничала в показателях удара, одарив карточку на 14 пунктов.

Также канадцы не добавили пятую звезду на финтах, чтобы поставить Хвичу в один ряд с Неймаром, Дембеле, Рибери, Хесусом Короной и Райаном Черке - игроками, которые имеют максимальный показатель на слабой ноге и особых приемах, не включая легенд.

Как ощущают себя Салах и Кварацхелия в игре

Для обзора карт был создан состав, который давал полную сыгранность обеим футболистам, чтобы раскрыть их потенциал на полную. Оба игрока начинали игру на позициях крайних полузащитников, но по ходу матча они менялись местами с форвардами. Данное решение было принято, чтобы раскрыть атакующий потенциал карт, в том числе: завершение, выбор позиции, передачи и дриблинг.

Источник: iSport.ua

Салах и Кварацхелия получили также стиль сыгранности "охотник". Данный буст улучшает скорость на 8 пунктов, а удары - на 5-6 показателей (зависит от рейтинга карточки и его показателей).

Проходить тест футболистам пришлось во втором дивизионе и отборах Weekend league. В сумме было сыграно 7 матчей (4 - DR, 3 - WL) и каждый из вингеров смог раскрыть себя как можно лучше.

В игре оказалось, что Салах является более креативным игроком. Египтянин не всегда занимал позицию нападающего, опускавшись немного ниже для комбинационного футбола, раздачи гениальных пасов, а также неплохой борьбы корпусом за мяч.

В свою очередь, Кварацхелия проявил себя в качестве эталонного завершителя. 5 звезд на слабой ноге сделали его карточку дешевой версией Эусебио (сборка за 50 тясяч против 1,5 млн монет). Рывки в штрафную, открытия в свободной зоне и завершение атак действительно поражают.

Выводы

За 7 матчей Фараон забил 7 голов и отдал 2 ассиста. Кварадона за аналогичное число матчей отличился 11 раз и сделал 4 результативные передачи. Неужели грузин оказался лучше?

Дело в том, что Салах носился по всему полю и выполнял роль того самого "маленького винтика" из популярного мема с Кивой. Мохамед был прекрасен в дриблинге, передачах, игрой корпусом и даже перехватах. Именно он создавал 80% опасных моментов у чужих ворот. Лишь 3 звезды на слабой ноге могут огорчить геймера, но во всем остальном информ египтянина шикарен.

По карточке Хвичи видно, что у нее нет уникальной модельки в игре, это лишь серебряный футболист, но с точечными апгрейдами, однако какими. Да, выносливость не дает Кварацхелии бегать все 90 минут, да, в игре футболист ощущается немного тяжелым, да, от крайних защитников он не всегда может убежать, но зато финишинг у карты прекрасен, как и голевое чутье с разрезными передачами.

Сложно сказать, кто является безоговорочным фаворитом в битве Фараона и Кварадоны. Оба имеют плюсы и минусы, однако симбиоз этих карточек позволяет любому фиферу насладиться игрой и почти не заметить всех плохих качеств виртуальных версий футболистов.

Итог по Салаху: 9.0 баллов - "одноногая" версия Месси из FIFA 15

Итог по Кварацхелии: 8,5 баллов - имбовый грузин за 50 тысяч

Богдан Войченко