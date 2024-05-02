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Плей-офф НБА: Бостон с Михайлюком в четвертый раз победил Майами, Даллас разгромил Клипперс

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:00
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

В ночь на четверг, 2 мая, состоялись два матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

Украинский баскетболист Бостона Святослав Михайлюк принял участие в матче против Майами (118:84). Он провел на паркете более 9 минут, за которые сделал один подбор и одну передачу.

Результаты матчей плей-офф НБА за 1 мая

Бостон – Майами 118:84 (41:23, 27:23, 30:20, 20:18)

Бостон: Уайт (25), Браун (25 + 5 потерь), Тейтум (16 + 12 подборов), Холидэй (10), Хорфорд (8) – старт; Хаузер (17), Притчард (7), Бриссетт (4), Спрингер (2), Тиллман (2), Корнет (2 + 7 подборов), Михайлюк (0).

Майами: Адебайо (23 + 6 передач), Хирро (15), Калеб Мартин (10), Райт (8), Йович (8 + 7 подборов) – старт; Брайант (10), Хайсмит (4), Д. Робинсон (2), Лав (2), Миллс (2).

  • Счет в серии: 4-1

Клипперс – Даллас 93:123 (24:25, 22:31, 23:33, 24:34)

Клипперс: Джордж (15 + 11 подборов), Зубац (15), Мэнн (11 + 7 подборов), Харден (7 + 7 передач), Коффи (3) – старт; Пауэлл (14), Хайлэнд (11), Уэстбрук (6), Тайс (3), Пламли (3), Такер (3), Бостон (2), Браун (0).

Даллас: Дончич (35 + 7 подборов + 10 передач), Ирвинг (14 + 6 передач), Д. Джонс (12), Гэффорд (8), Вашингтон (2) – старт; Клебер (15), Харди (14), Лайвли (12 + 7 подборов), Экзам (4), Грин (4), Лоусон (3), Пауэлл (0).

  • Счет в серии: 2-3

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