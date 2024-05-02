Лидеры Украины по волейболу отказались выступать за сборную

Несколько игроков основы не приехали в расположение команды.

Мужская сборная Украины по волейболу будет выступать в сезоне 2024 без части игроков основной команды. Об этом сообщает "Суспільне".

Президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник сообщил, что в лагерь команды не прибыли игроки Прометея Ян Ерещенко, Дмитрий Теременко, Горден Брова и Виталий Щитков.

Капитан сборной Украины Олег Плотницкий также подтвердил, что не будет выступать за национальную сборную в сезоне-2024. Он решил отдохнуть. Также на сбор не прибудет диагональный Василий Тупчий.

"Написали заявления, прикрепленные справками от одного и того же врача, что им нужно лечиться. Там идет полный саботаж, но ничего, будем играть без них", - сообщил Мельник.

Читай также: Назван соперник Украины в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг

Перед волейболистами сборной поставлен дедлайн – прибыть в команду 3 мая.

"Будет ли какое-нибудь наказание игрокам, которые не приедут 3 мая? Обязательно. Мы будем собирать Исполком. У нас четко прописано, что игрок национальной сборной должен явиться по вызову в лагерь. Если по неуважительной причине он не появился, то клуб, за который он играет, будет оштрафован на 20 тысяч гривен, а игрок дисквалифицирован".

В этом году новым тренером сборной стал аргентинец Рауль Лосано.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!