Назван соперник Украины в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
Украинская команда сыграет за выход в квалификацию командного турнира.
Определился соперник женской сборной Украины по теннису в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.
Наша команда сыграет против команды Австрии.
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Для Украины это будет номинально домашний матч украинской команды, который пройдет 15-16 или 16-17 ноября.
Украина и Австрия сыграют за выход в квалификацию командного турнира.
Напомним, в начале апреля Украина проиграла Румынии в матче за выход в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг.
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