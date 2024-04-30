Назван соперник Украины в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг

Украинская команда сыграет за выход в квалификацию командного турнира.

Определился соперник женской сборной Украины по теннису в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.

Наша команда сыграет против команды Австрии.

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Для Украины это будет номинально домашний матч украинской команды, который пройдет 15-16 или 16-17 ноября.

Украина и Австрия сыграют за выход в квалификацию командного турнира.

Напомним, в начале апреля Украина проиграла Румынии в матче за выход в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг.

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