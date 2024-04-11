Кубок Билли Джин Кинг-2024: онлайн-трансляция Украина - Румыния

Представляем вашему вниманию расписание, результаты и трансляцию отборочных поединков между Украиной и Румынией.

12 и 13 апреля, женская сборная Украины по теннису встретится с Румынией в рамках отборочного этапа Кубка Билли Джин Кинг-2024.

Ранее прошла жеребьевка, по которой определились пары и порядок игр. Напомним, что за сборную выступят Элина Свитолина, Леся Цуренко, Людмила и Надежда Киченок.

Расписание отборочного этапа Кубка Билли Джин Кинг-2024

12 апреля, 20:00

Леся Цуренко - Ана Богдан

Элина Свитолина - Жаклин Кристиан

13 апреля, 18:00

Элина Свитолина - Жаклин Кристиан

Леся Цуренко - Ана Богдан

Людмила Киченок/Надежда Киченок - Анка Тодони/Мара Гае

Онлайн трансляция матчей Кубка Билли Джин Кинг-2024 Украина - Румыния

Онлайн трансляция будет проводиться на Youtube-канале Сетанты, а так же будет доступна в этой новости.

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