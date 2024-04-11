Кубок Билли Джин Кинг-2024: онлайн-трансляция Украина - Румыния
Представляем вашему вниманию расписание, результаты и трансляцию отборочных поединков между Украиной и Румынией.
12 и 13 апреля, женская сборная Украины по теннису встретится с Румынией в рамках отборочного этапа Кубка Билли Джин Кинг-2024.
Ранее прошла жеребьевка, по которой определились пары и порядок игр. Напомним, что за сборную выступят Элина Свитолина, Леся Цуренко, Людмила и Надежда Киченок.
Расписание отборочного этапа Кубка Билли Джин Кинг-2024
12 апреля, 20:00
- Леся Цуренко - Ана Богдан
- Элина Свитолина - Жаклин Кристиан
13 апреля, 18:00
- Элина Свитолина - Жаклин Кристиан
- Леся Цуренко - Ана Богдан
- Людмила Киченок/Надежда Киченок - Анка Тодони/Мара Гае
Онлайн трансляция матчей Кубка Билли Джин Кинг-2024 Украина - Румыния
Онлайн трансляция будет проводиться на Youtube-канале Сетанты, а так же будет доступна в этой новости.
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