Вашему вниманию расписание и результаты матчей чемпионата мира по снукеру, который пройдет в английском Шеффилде.

Чемпионат мира по снукеру-2023: расписание и результаты матчей / Getty Images

В Шеффилде (Англия) в Театре Крусибл пройдет чемпионат мира по снукеру - 2023 World Snooker Championship.

Финальная стадия турнира пройдет с 15 апреля по 1 мая. В соревновании примут участие 32 снукериста, которые в первом раунде были поделены на 16 пар.

Первый номер в каждой паре занимает игрок из ТОП-16 официального рейтинга (сеяные). Все они получили прямые путевки на турнир. Еще 16 игроков пробились в финальную часть через квалификацию.

В первом раунде соперники будут играть до 10 побед, во втором раунде и в четвертьфинале – до 13-ти, в полуфинале – до 17-ти, а в финале – до 18-ти.

Расписание и результате ЧМ-2023 по снукеру

Первый раунд

(Матчи до 10 побед)

15 апреля, 12:00 Стюарт Бинэм (Англия) – Дэвид Гилберт (Англия)

15 апреля, 12:00 Ронни О’Салливан (Англия) – Пан Цзюньсюй (Китай)

15 апреля, 16:30 Люка Бресель (Бельгия) – Рики Уолден (Англия)

15 апреля, 16:30 Нил Робертсон (Австралия) – У Йизе (Китай)

15 апреля, 21:00 Эллистер Картер (Англия) – Джейми Джонс (Уэльс)

16 апреля, 12:00 Дин Джунху (Китай) – Хоссейн Вафаей (Иран)

16 апреля, 16:30 Марк Уильямс (Уэльс) – Джимми Робертсон (Англия)

17 апреля, 12:00 Марк Аллен (Северная Ирландия) – Фань Чжэнъи (Китай)

17 апреля, 16:30 Джон Хиггинс (Шотландия) – Дэвид Грэйс (Англия)

17 апреля, 21:00 Роберт Милкинс (Англия) – Джо Перри (Англия)

18 апреля, 12:00 Джек Лисовски (Англия) – Ноппон Саенгхам (Таиланд)

18 апреля, 12:00 Гэри Уилсон (Англия) – Эллиот Слессор (Англия)

18 апреля, 16:30 Джадд Трамп (Англия) – Энтони Макгилл (Шотландия)

19 апреля, 12:00 Кирен Уилсон (Англия) – Райан Дэй (Уэльс)

19 апреля, 16:30 Марк Селби (Англия) – Мэтью Селт (Англия)

19 апреля, 21:00 Шон Мерфи (Англия) – Си Цзяхуэй (Китай)

Результаты чемпионата мира-2022

Финал

(Матч до 18 побед)

1 мая, 15:00. Джадд Трамп (Англия, 4) – Ронни О’Салливан (Англия, 2) - 13:18

1/2 финала

(Матчи до 17 побед)

28 апреля, 15:00. Марк Уильямс (Уэльс, 8) – Джадд Трамп (Англия, 4) - 16:17

28 апреля, 21:00. Джон Хиггинс (Шотландия, 6) – Ронни О’Салливан (Англия, 2) - 11:17

Отметим, что финал чемпионата мира по снукеру пройдет в два дня: 30 апреля и 1 мая. Победитель турнира получит 625 тысяч долларов. Призовой фонд соревнования составляет три миллиона долларов.