Гельмут Марко: Мое возвращение абсолютно исключено

Бывший советник Ред Булл Гельмут Марко заявил, что не намерен возвращаться в Формулу-1.

Напомним, что легендарный австриец покинул команду по окончании прошлого сезона.

При этом Марко признался, что доволен отставкой, так как теперь жить стало намного легче. А потому, несмотря на десятки предложений, он не вернётся в Формулу-1.

Больше я не несу ответственности. Конечно, я заинтересован в том, чтобы Ред Булл добился наилучшего результата, но сейчас я более расслаблен.

Мое возвращение в Ф-1 абсолютно исключено. Порой мне поступали очень необычные и интересные предложения, велись весьма занимательные беседы. Но в Ф-1 я достиг успеха с Ред Булл – пусть так и останется. Больше уже ничего не будет