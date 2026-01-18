iSport.ua
Гельмут Марко: Мое возвращение абсолютно исключено

Австриец доволен достигнутым и отставкой.
Сегодня, 19:50
Бывший советник Ред Булл Гельмут Марко заявил, что не намерен возвращаться в Формулу-1.

Напомним, что легендарный австриец покинул команду по окончании прошлого сезона.

При этом Марко признался, что доволен отставкой, так как теперь жить стало намного легче. А потому, несмотря на десятки предложений, он не вернётся в Формулу-1.

Я больше не принимаю участие в делах Ред Булл, но я в курсе происходящего. Приятно больше не испытывать давления. Мне больше не приходится лежать с мыслями вроде: "А что, если двигатель или что-то еще не заработает?" И все в этом духе.

Больше я не несу ответственности. Конечно, я заинтересован в том, чтобы Ред Булл добился наилучшего результата, но сейчас я более расслаблен.

Мое возвращение в Ф-1 абсолютно исключено. Порой мне поступали очень необычные и интересные предложения, велись весьма занимательные беседы. Но в Ф-1 я достиг успеха с Ред Булл – пусть так и останется. Больше уже ничего не будет

Ранее также Марко прокомментировал будущее Макса Ферстаппена .

 

