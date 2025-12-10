Марко заработает кругленькую сумму после ухода из Ред Булл

Эксцентричный менеджер не потеряет ни единого цента.

Австриец Хельмут Марко не будет работать в команде Ред Булл в 2026 году. Бывший консультант конюшни получит все выплаты по контракту, сообщает Bild.

Договор функционера был рассчитан до конца следующего года. Ред Булл выплатит всю сумму по соглашению. Марко заработает ориентировочно 10 млн долларов.

Конюшня подтвердила отставку австрийского менеджера накануне. Марко якобы покинет команду по собственному желанию. Однако, среди причин увольнения называют усталость руководства от произвольных решений советника.

Кстати, нидерландец Макс Ферстаппен сохранит главного ассистента на новый сезон.

