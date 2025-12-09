iSport.ua
Издание назвало причины отставки Гельмута Марко

Австриец пошел наперекор приказам руководства.
Сегодня, 12:55       Автор: Андрей Безуглый
Гельмут Марко / Getty Images
Нидерландское издание De Limburger подтвердило отставку Гельмута Марко, а также назвало причины такого решения.

Напомним, что в ближайшее время ожидается отставка советника Ред Булл Гельмута Марко. Эту информацию подтверждают сразу ряд изданий.

De Limburger также пишет, что причинами отставки функционера могут быть его своевольные решения.

Марко сам назначил Арвида Линдблада вторым пилотом Рейсинг Буллз, хотя все остальные члены руководства "быков" были против.

Также австриец самовольно подписал контракт с Алексом Данном, который также не был интересен Ред Булл. В итоге Марко вынудили разорвать контракт с пилотом, что обошлось команде в некоторую сумму.

Ранее также появились и слухи об уходе Макса Ферстаппена.

