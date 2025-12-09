iSport.ua
Ферстаппен сохранит многолетнего ассистента на сезон-2026

Нидерландец потеряет не всех инженеров.
Сегодня, 20:10       Автор: Антон Федорцив
Джанпьеро Ламбьязе и Макс Ферстаппен / Getty Images
Джанпьеро Ламбьязе и Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен удержал первого помощника на питв-уолле. Гоночный инженер Джанпьеро Ламбьязе продолжит работу с четырехкратным чемпионом мира в следующем сезоне, сообщает RacingNews365.

Нидерландский гонщик рисковал остаться без многолетнего соратника. Ламбьязе с нового года якобы собирался работать на базе команды в Милтон-Кинсе. Тем не менее, он останется гоночным инженером Ферстаппена.

Сотрудничество сторон началось в сезоне-2016. Все титулы нидерландец завоевал с помощью британо-итальянского специалиста. Зато для Ферстаппена будут искать новых инженеров по системам управления и по эксплуатации, а также моториста.

К слову, команда Ред Булл отправила в отставку многолетнего советника Хельмута Марко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен Джанпьеро Ламбьязе

