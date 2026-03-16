Иран не заявлял о намерении отказаться от участия в ЧМ-2026

Азиатская футбольная конфедерация отреагировала на ситуацию с иранской сборной.
Сегодня, 18:29       Автор: Игорь Мищук
Сборная Ирана / Getty Images
Генеральный секретарь Азиатской футбольной конфедерации Джон Виндзор прокомментировал информацию о возможном отказе Ирана от участия в чемпионате мира-2026.

По его словам, организация не получала никаких сообщений о снятии иранской сборной с мирового первенства.

"Это очень эмоциональный момент. Все говорят много разного. В конце концов, именно федерация футбола Ирана должна решить, будут ли они играть. На сегодня федерация сообщила нам, что они примут участие в чемпионате мира.

Они являются нашим членом, мы хотим, чтобы они играли. Они квалифицировались. Поэтому мы надеемся, что они решат свои проблемы, какими бы они ни были, и смогут принять участие", - приводит слова Виндзора Reuters.

Отметим, ранее министр спорта Ирана исключил возможность участия сборной в ЧМ-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Ирана

