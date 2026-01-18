iSport.ua
Хавбек немецкого клуба подарил фанатам несколько тысяч литров пива

Кевин Кампль приостановил карьеру из-за смерти брата.
Сегодня, 19:23       Автор: Андрей Безуглый
Кевин Кампль / Getty Images
Кевин Кампль / Getty Images

Экс-полузащитник РБ Лейпцига Кевин Кампль красиво попрощался с клубом.

Напомним, что словенец защищал цвета "быков" с 2017 года. Он провел за клуб 283 матча, но в январе расторг контракт.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что Кампль потерял брата, и из-за этого решил приостановить футбольную карьеру.

Прощание со словенцев прошло 17 января перед матчем с Баварией. В качестве прощального подарка хавбек предоставил болельщикам клуба 4444 литров пива.

Дорогие болельщики, прежде всего, я хочу поблагодарить вас за восемь с половиной замечательных лет, которые я смог провести здесь. Вы подарили мне дом. С первого дня я чувствовал себя очень комфортно, в том числе со своей семьей. Этот стадион был моей гостиной.

Вы всегда поддерживали меня. Мы праздновали успехи, преодолевали трудности, но всегда были единым целым. Я чрезвычайно благодарен вам за то, что вы всегда видели во мне одного из вас

Ранее также сообщалось, что лидер Боруссии определился с будущим.

Ранее также сообщалось, что лидер Боруссии определился с будущим.


