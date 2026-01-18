iSport.ua
Зубков отличился ассистом на победный гол в матче Трабзонспора

Украинский вингер помог своей команде выиграть поединок чемпионата Турции.
Сегодня, 18:33       Автор: Игорь Мищук
Александр Зубков / Getty Images
Украинский вингер Трабзонспора Алекандр Зубков отличился результативным действием в матче 18-го тура чемпионата Турции против Коджаэлиспора.

29-летний украинец записал себе в актив ассист на победный гол в поединке, который его команда выиграла со счетом 2:1.

Читай также: Трабзонспор с голами Сикана и Батагова разгромил Истанбулспор

Уже в компенсированное к матчу время на 90+1-й минуте украинский вингер отдал передачу на Эрнеста Мучи, который вырвал победу для Трабзонспора.

В нынешнем сезоне Зубков провел за турецкую команду 21 матч во всех турнирах, отличившись двумя голами и восемью ассистами.

Ранее сообщалось, что Андерлехт подпишет другого украинского представителя Трабзонспора - нападающего Даниила Сикана.

