Зубков отличился ассистом на победный гол в матче Трабзонспора
Украинский вингер Трабзонспора Алекандр Зубков отличился результативным действием в матче 18-го тура чемпионата Турции против Коджаэлиспора.
29-летний украинец записал себе в актив ассист на победный гол в поединке, который его команда выиграла со счетом 2:1.
Читай также: Трабзонспор с голами Сикана и Батагова разгромил Истанбулспор
Уже в компенсированное к матчу время на 90+1-й минуте украинский вингер отдал передачу на Эрнеста Мучи, который вырвал победу для Трабзонспора.
🤫 O isterse atar…— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 18, 2026
𝐸𝑟𝑛𝑒𝑠𝑡 𝑀𝑢𝑐̧𝑖 | #10 pic.twitter.com/pOEc9S5Bsv
В нынешнем сезоне Зубков провел за турецкую команду 21 матч во всех турнирах, отличившись двумя голами и восемью ассистами.
Ранее сообщалось, что Андерлехт подпишет другого украинского представителя Трабзонспора - нападающего Даниила Сикана.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!