"Он обязательный претендент": Промоутер Кабайела заявил о желании устроить бой с Усиком

Фрэнк Уоррен, промоутер временного чемпиона WBC в супертяжелом весе Агита Кабайела, заявил, что хотел бы организовать бой против обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика.

По словам функционера, немецкий боксер готов к этому поединку и заслуживает его как обязательный претендент.

"Кабайел будет драться в мае или июне. Таковы наши намерения. Нам нужно сделать несколько вещей, выбрать соперника и так далее, но такие амбиции. Чего я хотел бы? Я хотел бы увидеть его в ринге с Усиком. Он этого хочет и заслуживает. Он обязательный претендент. Он непобежденный. Он продолжает показывать результаты и делать свое дело, и он привлекателен для болельщиков.

Он только что доказал это. Все билеты были распроданы за день. Мы могли бы продать все билеты четыре раза. Он привлекательный. У него отличные болельщики, и для этого есть причина. Во-первых, он хороший парень, во-вторых, он умеет драться.

Это большой бой, и Усик очень интересен для болельщиков. Многие украинцы также есть в Германии, но он сам по себе интересен. Мы показали это в прошлом году, в 2025 году. Какое боксерское мероприятие было самым продаваемым в мире? Это было шоу Queensberry на стадионе Уэмбли. Он и Даниэль Дюбуа распродали билеты на Уэмбли. Это самое посещаемое боксерское мероприятие в мире в 2025 году.

Я надеюсь, что мы сможем провести этот бой. Но что бы ни случилось, знаете, его либо санкционируют, либо мы проведем еще один бой. Но он получит поединок за титул, потому что мы сделаем все возможное, чтобы это произошло", - сказал Уоррен в комментарии YouTube-каналу Queensberry Promotions.

