"Дайте титульный бой": Кабайел вызвался на поединок с Усиком

Временный чемпион хочет побороться за полноценный пояс.
Сегодня, 12:45       Автор: Игорь Мищук
Агит Кабайел / Getty Images
Агит Кабайел / Getty Images

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел после победы над Дамианом Кныбой заявил, что хочет получить полноценный титульный бой.

Непобежденный немецкий боксер отметил, что приоритетным вариантом для него является встреча в ринге с обладателем поясов WBC, WBA и IBF Александром Усиком.

Читай также: Кабайел одержал быструю досрочную победу над Кныбой

"В рамках Riyadh Season я дрался с тремя монстрами. Я провел бой с Дамианом Кныбой, который до этого никогда не проигрывал в своей карьере. Пожалуйста, дайте мне титульный бой. Я хочу шанс подраться за чемпионский титул.

Возможен ли бой с Фабио Уордли? Я не знаю, посмотрим. Усик или Уордли? Я считаю, что лучше всего будет, если я подерусь с Александром Усиком. Он никогда не проигрывал в своей карьере, как и я. Я думаю о поединке за титул абсолютного чемпиона ради всех фанатов", - сказал Кабайел в комментарии iFL TV.

Ранее промоутер рассказал, защиту какого титула Усик может провести следующей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик агит кабайел

