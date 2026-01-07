Промоутер рассказал, защиту какого титула Усик может провести следующей

Промоутер Фрэнк Уоррен считает, что чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик после боя против Деонтея Уайлдера должен будет перейти к обязательным защитам своих поясов.

Функционер высказался о возможных соперниках украинца и считает, что первым в очереди может стать оппонент по линии WBA.

"Мы имеем обязательных претендентов и настаиваем на защитах. Дерек Чисора - один из них. Лоуренс Околи - один из них. Мозес Итаума - номер один в WBA. Я не уверен, кто из них будет следующим, но их нужно учесть. Их придется учесть.

У него еще не было обязательной защиты в последнее время. Он дважды дрался с Тайсоном Фьюри. Следовательно, у него не было обязательной защиты своих поясов.

Руководящие органы должны решить, кто будет первым, потому что они уже согласовали порядок. Я не могу вспомнить, кто будет следующий. Была IBF, затем WBO. Итак, я думаю, что следующей будет WBA. Но я не уверен", - сказал Уоррен в комментарии BoxNation.

Ранее Усик подтвердил готовность к поединку с Уайлдером.

