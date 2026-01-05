"Будет несколько сюрпризов": Директор команды Усика заинтриговал заявлением о бое с Уайлдером
Сергей Лапин, директор команды обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, поделился информацией о бое против бывшего чемпиона Деонтея Уайлдера.
Представитель украинского боксера подтвердил, что сейчас ведутся активные переговоры по поводу их встречи в ринге, и пообещал несколько сюрпризов, связанных с поединком.
"Переговоры ведутся по нескольким направлениям, и уровень интереса к этому бою в США оказался выше, чем многие ожидали. В ближайшее время картина станет более четкой, будет принято сбалансированное решение, и вполне возможно, что будет несколько интересных сюрпризов.
Бой в США? Прежде всего, все зависит от количества зрителей - чем больше арена, тем лучше. Масштаб имеет значение. Историческое значение места проведения также важно и прибавляет вес событию, но ключевым фактором остается вместимость арены и атмосфера действительно большого боя", - приводит слова Лапина World Boxing News.
Ранее Уайлдер назвал основную цель в поединке против Усика.
