iSport.ua
Русский Українська

"Будет несколько сюрпризов": Директор команды Усика заинтриговал заявлением о бое с Уайлдером

Сергей Лапин рассказал о ходе переговоров по поводу поединка с американцем.
Сегодня, 16:59       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Сергей Лапин, директор команды обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, поделился информацией о бое против бывшего чемпиона Деонтея Уайлдера.

Представитель украинского боксера подтвердил, что сейчас ведутся активные переговоры по поводу их встречи в ринге, и пообещал несколько сюрпризов, связанных с поединком.

Читай также: Первый абсолют трех дивизионов, возвращение Усика за своим, камбэк легенды: итоги 2025 года в боксе

"Переговоры ведутся по нескольким направлениям, и уровень интереса к этому бою в США оказался выше, чем многие ожидали. В ближайшее время картина станет более четкой, будет принято сбалансированное решение, и вполне возможно, что будет несколько интересных сюрпризов.

Бой в США? Прежде всего, все зависит от количества зрителей - чем больше арена, тем лучше. Масштаб имеет значение. Историческое значение места проведения также важно и прибавляет вес событию, но ключевым фактором остается вместимость арены и атмосфера действительно большого боя", - приводит слова Лапина World Boxing News.

Ранее Уайлдер назвал основную цель в поединке против Усика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Деонтей Уайлдер Сергей Лапин

Статьи по теме

"Не вижу причин": Итаума усомнился в желании Усика драться с ним "Не вижу причин": Итаума усомнился в желании Усика драться с ним
Уайлдер рассказал, как победит Усика: Моя правая рука главный ингредиент успеха Уайлдер рассказал, как победит Усика: Моя правая рука главный ингредиент успеха
"Топ-боец": Усик оценил своего ближайшего соперника "Топ-боец": Усик оценил своего ближайшего соперника
Манчестер Юнайтед должен Амориму солидную сумму Манчестер Юнайтед должен Амориму солидную сумму

Видео

ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бузелиса возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бузелиса возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: этап Кубка мира в Оберхофе откроет соревновательную программу 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: два матча кубка африканских наций
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: mezii впервые попал в список
просмотров
Свитолина выбыла из парного разряда, дальше - одиночний
просмотров
Костюк получила соперницу для первого матча в 2026 году
просмотров

Последние новости

Европа18:20
Манчестер Юнайтед должен Амориму солидную сумму
Киберспорт17:50
NaVi вышли в финал квалификации BLAST Slam VI
Украина17:40
Заря продлила контракт с одним из лидеров гонки бомбардиров УПЛ
Другие страны17:10
Кубок африканских наций-2025: Египет встретится с Бенином, а Нигерия сыграет с Мозамбиком в 1/8 финала
Бокс16:59
"Будет несколько сюрпризов": Директор команды Усика заинтриговал заявлением о бое с Уайлдером
Европа16:35
Украинский вратарь сменил шотландский клуб на греческий
Европа15:58
Мудрик выложил свое первое фото после отстранения из-за допингового скандала
Теннис15:20
Костюк получила соперницу для первого матча в 2026 году
Европа14:51
Левандовски: Футбол - это не вся моя жизнь
Украина14:42
Колос продал своего нападающего в африканский клуб
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK