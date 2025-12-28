iSport.ua
Деонтей Уайлдер назвал основную цель в поединке против Усика

Пообещал шокирующее противостояние.
Сегодня, 11:23       Автор: Валентина Чорноштан
Деонтей Вайлдер / Getty Images
Деонтей Вайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер высказался о своем будущем сопернике, обладателе титулов WBA, WBC, IBF и IBO Александре Усике.

"Я думаю, он очень техничный боксёр. Даже когда я впервые с ним познакомился, я всегда считал, что у Усика отличные навыки".

Также Деонтей рассказал, что его цель - шокировать мир бокса своим противостоянием с Усиком.

"У меня есть всё это, и я с нетерпением жду того, что Бог приготовил для меня. Это будет нечто большое, и люди будут шокированы. Когда Али говорил, что он потряс мир, он действительно потряс мир. Я тоже его потрясу, и я потрясу его по-настоящему".

Известный промоутер Фрэнк Уоррен поделился информацией о том, выйдет ли на ринг против обладателя пояса WBO Фабио Уордли бывший чемпион мира в супертяжёлом весе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Деонтей Уайлдер

