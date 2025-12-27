Стало известно, ответил ли Джошуа на предложение выйти на бой с Уордли

Накануне промоутер Фрэнк Уоррен призвал бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа выйти на бой с обладателем пояса WBO Фабио Уордли, чтобы вернуть титул чемпиона мира.

В комментарии для Boxingnews24 Фрэнк Уоррен рассказал, что после его заявления британский боксёр так ничего и не ответил и никак не отреагировал, а также, вероятнее всего, заинтересован только в поединке с Тайсоном Фьюри.

Отмечается, что Фабио Уордли может встретиться на ринге с Мозесом Итаумой, чтобы защитить свой титул.

Ранее бывший претендент на титул чемпиона мира объяснил, почему Александр Усик отказался от пояса WBO.

