iSport.ua
Русский Українська

Стало известно, ответил ли Джошуа на предложение выйти на бой с Уордли

Промоутер поделился информацией.
Сегодня, 18:38       Автор: Валентина Чорноштан
Фрэнк Уоррен / Getty Images
Фрэнк Уоррен / Getty Images

Накануне промоутер Фрэнк Уоррен призвал бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа выйти на бой с обладателем пояса WBO Фабио Уордли, чтобы вернуть титул чемпиона мира.

В комментарии для Boxingnews24 Фрэнк Уоррен рассказал, что после его заявления британский боксёр так ничего и не ответил и никак не отреагировал, а также, вероятнее всего, заинтересован только в поединке с Тайсоном Фьюри.

Читай также: Наоя Иноуэ защитил чемпионские пояса в бою с Аланом Дэвидом Пикассо

Отмечается, что Фабио Уордли может встретиться на ринге с Мозесом Итаумой, чтобы защитить свой титул.

Ранее бывший претендент на титул чемпиона мира объяснил, почему Александр Усик отказался от пояса WBO.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Фабио Уордли Френк Уоррен

Статьи по теме

"Никогда этого не хотели": Уайлдер рассказал, почему до сих пор не провел бой с Джошуа "Никогда этого не хотели": Уайлдер рассказал, почему до сих пор не провел бой с Джошуа
"Очень плохо, просто д*рьмо": Экс-чемпион жестко оценил бой Джошуа против Пола "Очень плохо, просто д*рьмо": Экс-чемпион жестко оценил бой Джошуа против Пола
Джошуа хотел бы подраться с Фьюри без промежуточного поединка Джошуа хотел бы подраться с Фьюри без промежуточного поединка
Пол назвал своего вероятного соперника после поражения от Джошуа Пол назвал своего вероятного соперника после поражения от Джошуа

Видео

ТОП-10 моментов НБА: победное соло Джорджа возглавило рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: победное соло Джорджа возглавило рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: продолжение Кубка африканский наций, матчи АПЛ, новый тур Серии A
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: NiKo занял 18-е место
просмотров

Последние новости

Европа20:25
Виртц: Я был уверен, что рано или поздно забью
Европа19:52
Турецкий клуб проявляет интерес к украинскому защитнику из АПЛ
Европа19:47
Тренер Валенсии погиб вместе с тремя своими детьми
Другие страны19:35
Кубок африканских наций-2025: Сенегал и ДР Конго разошлись ничьей
Европа19:17
Бернли не смог взломать оборону Эвертона с Миколенком, а Ярмолюк отдал ассист против Борнмута
Европа18:55
Ливерпуль и Арсенал минимальными победами заработали важные очки
Бокс18:38
Стало известно, ответил ли Джошуа на предложение выйти на бой с Уордли
Европа17:52
Миколенко добрался до юбилейной отметки
Европа17:52
Челси предложил Николаса Джексона одному из грандов Серии А
Европа17:25
Арсенал неожиданно потерял защитника
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK