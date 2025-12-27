Уайт объяснил, почему Усик отказался от защиты титула WBO

Бывший претендент на титул чемпиона мира Диллиан Уайт рассказал, что не удивлён решением украинского боксера Александра Усика не проводить обязательную защиту титула WBO в бою против Фабио Уордли.

Усик умён, потому что у Фабио сейчас титул. Он сделает одну или две защиты и потом подерётся с Усиком. Усик побьёт его — и станет трёхкратным абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе.

"Никто никогда такого не делал. Это история. Это умный бизнес. Это отлично, это разумно. И он знает, что он топ, поэтому ему легко получить бой против любого", — рассказал британский супертяж для iFL TV.

Добавим, что чемпион по версиям WBA, WBC, IBF и IBO Александр Усик прибыл в Саудовскую Аравию на бой своего конкурента в рейтинге P4P.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!