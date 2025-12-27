iSport.ua
Уайт объяснил, почему Усик отказался от защиты титула WBO

Считает отказ от защиты WBO стратегическим шагом.
Сегодня, 13:53       Автор: Валентина Чорноштан
Диллиан Уайт / Getty Images
Диллиан Уайт / Getty Images

Бывший претендент на титул чемпиона мира Диллиан Уайт рассказал, что не удивлён решением украинского боксера Александра Усика не проводить обязательную защиту титула WBO в бою против Фабио Уордли.

Усик умён, потому что у Фабио сейчас титул. Он сделает одну или две защиты и потом подерётся с Усиком. Усик побьёт его — и станет трёхкратным абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе.

"Никто никогда такого не делал. Это история. Это умный бизнес. Это отлично, это разумно. И он знает, что он топ, поэтому ему легко получить бой против любого", — рассказал британский супертяж для iFL TV.

Добавим, что чемпион по версиям WBA, WBC, IBF и IBO Александр Усик прибыл в Саудовскую Аравию на бой своего конкурента в рейтинге P4P.

