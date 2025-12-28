"Хочу драться с Уайлдером": Усик подтвердил готовность к поединку с экс-чемпионом
Украинский боксер озвучил свои ближайшие планы.
Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик подтвердил, что хочет видеть своим ближайшим соперником бывшего чемпиона дивизиона Деонтея Уайлдера.
Украинский боксер во время вечера бокса в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, главным событием которого стал бой Наои Иноуэ, заявил в комментарии DAZN, что собирается в следующем году встретиться в ринге с американцем.
"В следующем году я хочу драться с "Бронзовым бомбардировщиком". Да, с Уайлдером", - сказал Усик.
Ранее Уайлдер назвал основную цель в поединке против Усика.
