iSport.ua
Русский Українська

"Хочу драться с Уайлдером": Усик подтвердил готовность к поединку с экс-чемпионом

Украинский боксер озвучил свои ближайшие планы.
Сегодня, 18:58       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик подтвердил, что хочет видеть своим ближайшим соперником бывшего чемпиона дивизиона Деонтея Уайлдера.

Украинский боксер во время вечера бокса в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, главным событием которого стал бой Наои Иноуэ, заявил в комментарии DAZN, что собирается в следующем году встретиться в ринге с американцем.

Читай также: "Настоящий чемпионский уровень": Усик обратился к Иноуэ после его защиты звания абсолюта

"В следующем году я хочу драться с "Бронзовым бомбардировщиком". Да, с Уайлдером", - сказал Усик.

@oleksandr.usyk 😏😏😏#usykwilder#usyk#oleksandrusyk #усик #fy @DAZNBoxing ♬ оригінальний звук - Oleksandr Usyk

Ранее Уайлдер назвал основную цель в поединке против Усика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Деонтей Уайлдер

Статьи по теме

"Настоящий чемпионский уровень": Усик обратился к Иноуэ после его защиты звания абсолюта "Настоящий чемпионский уровень": Усик обратился к Иноуэ после его защиты звания абсолюта
Деонтей Уайлдер назвал основную цель в поединке против Усика Деонтей Уайлдер назвал основную цель в поединке против Усика
Уайт объяснил, почему Усик отказался от защиты титула WBO Уайт объяснил, почему Усик отказался от защиты титула WBO
"Никогда этого не хотели": Уайлдер рассказал, почему до сих пор не провел бой с Джошуа "Никогда этого не хотели": Уайлдер рассказал, почему до сих пор не провел бой с Джошуа

Видео

ТОП-10 моментов НБА: победное соло Джорджа возглавило рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: победное соло Джорджа возглавило рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: Судаков и Трубин сыграют против Браги, а Кристал Пэлас встретится с Тоттенхэмом
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: NiKo занял 18-е место
просмотров

Последние новости

Европа21:18
Тоттенхэм минимально переиграл Кристал Пэлас
Шахматы20:44
Карлсен триумфовал на ЧМ-2025 по рапиду
Теннис19:59
Кирьос переиграл Соболенко в "Битве полов"
Европа19:55
Дембеле признан лучшим игроком года по версии Globe Soccer Awards
Европа19:21
Экс-форвард сборной Англии установил рекорд Лидса в АПЛ
Другие страны19:10
Кубок африканских наций-2025: Габон уступил Мозамбику, матч Алжира, Кот-д'Ивуар встретится с Камеруном
Бокс18:58
"Хочу драться с Уайлдером": Усик подтвердил готовность к поединку с экс-чемпионом
Европа18:25
Ювентус готов существенно улучшить финансовые условия контракта своего лидера
Украина18:25
УХЛ: Шторм не приехал на матч с Крыжинкой Кэпиталз
Европа17:59
Наполи с дублем Хойлунда одолел Кремонезе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK