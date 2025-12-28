"Настоящий чемпионский уровень": Усик обратился к Иноуэ после его защиты звания абсолюта

Украинец поздравил японского коллегу с победой в поединке.

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик прокомментировал победу абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе Наои Иноуэ в бою с Аланом Давидом Пикассо.

Украинец накануне посетил вечер бокса в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, а после боя японского боксера встретился с ним в ринге.

Источник: Getty Images

Вскоре Усик обратился к Иноуэ у себя в Instagram, поздравив его с успешным выступлением.

"Мои поздравления. Ты показал настоящий чемпионский уровень. Захватывающий бой и истинный дух воина", - написал Усик.

Ранее Иноуэ назвал потенциального соперника после успешной защиты звания абсолюта.

