"Настоящий чемпионский уровень": Усик обратился к Иноуэ после его защиты звания абсолюта

Украинец поздравил японского коллегу с победой в поединке.
Сегодня, 17:38       Автор: Игорь Мищук
Наоя Иноуэ и Александр Усик / Getty Images
Наоя Иноуэ и Александр Усик / Getty Images

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик прокомментировал победу абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе Наои Иноуэ в бою с Аланом Давидом Пикассо.

Украинец накануне посетил вечер бокса в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, а после боя японского боксера встретился с ним в ринге.

Источник: Getty Images

Вскоре Усик обратился к Иноуэ у себя в Instagram, поздравив его с успешным выступлением.

Читай также: Наоя Иноуэ защитил чемпионские пояса в бою с Аланом Дэвидом Пикассо

"Мои поздравления. Ты показал настоящий чемпионский уровень. Захватывающий бой и истинный дух воина", - написал Усик.

Ранее Иноуэ назвал потенциального соперника после успешной защиты звания абсолюта.

