"Настоящий чемпионский уровень": Усик обратился к Иноуэ после его защиты звания абсолюта
Украинец поздравил японского коллегу с победой в поединке.
Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик прокомментировал победу абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе Наои Иноуэ в бою с Аланом Давидом Пикассо.
Украинец накануне посетил вечер бокса в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, а после боя японского боксера встретился с ним в ринге.
Вскоре Усик обратился к Иноуэ у себя в Instagram, поздравив его с успешным выступлением.
"Мои поздравления. Ты показал настоящий чемпионский уровень. Захватывающий бой и истинный дух воина", - написал Усик.
Ранее Иноуэ назвал потенциального соперника после успешной защиты звания абсолюта.
