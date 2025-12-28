Иноуэ назвал потенциального соперника после успешной защиты звания абсолюта

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ поделился своими планами после победы в бою против Алана Давида Пикассо.

Японский боксер заявил, что готов встретиться в ринге с соотечественником Дзунто Накатани, а этот поединок уже обсуждался.

"Мы говорили об этом. Мы оба победили в своих боях, так почему бы не подраться друг с другом? Я очень хочу подраться с Накатани. На самом деле я попросил его сделать это. У нас был разговор об этом, из которого сделали большую историю. Но это всего лишь был короткий разговор.

Кроме того, есть возможность, что я поднимусь в полулегкий вес, но это не произойдет в мае. Это просто возможность на будущее", - приводит слова Иноуэ The Ring.

Ранее сообщалось, что Александр Усик вернулся на вершину рейтинга P4P от The Ring, Иноуэ и Накатани - также в списке.

