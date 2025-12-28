iSport.ua
Русский Українська

Иноуэ назвал потенциального соперника после успешной защиты звания абсолюта

Японский боксер готов разделить ринг с другим паундовым соотечественником.
Сегодня, 13:38       Автор: Игорь Мищук
Наоя Иноуэ / Getty Images
Наоя Иноуэ / Getty Images

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ поделился своими планами после победы в бою против Алана Давида Пикассо.

Японский боксер заявил, что готов встретиться в ринге с соотечественником Дзунто Накатани, а этот поединок уже обсуждался.

Читай также: Наоя Иноуэ защитил чемпионские пояса в бою с Аланом Дэвидом Пикассо

"Мы говорили об этом. Мы оба победили в своих боях, так почему бы не подраться друг с другом? Я очень хочу подраться с Накатани. На самом деле я попросил его сделать это. У нас был разговор об этом, из которого сделали большую историю. Но это всего лишь был короткий разговор.

Кроме того, есть возможность, что я поднимусь в полулегкий вес, но это не произойдет в мае. Это просто возможность на будущее", - приводит слова Иноуэ The Ring.

Ранее сообщалось, что Александр Усик вернулся на вершину рейтинга P4P от The Ring, Иноуэ и Накатани - также в списке.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Наоя Иноуэ Дзюнто Накатани

Статьи по теме

Наоя Иноуэ защитил чемпионские пояса в бою с Аланом Дэвидом Пикассо Наоя Иноуэ защитил чемпионские пояса в бою с Аланом Дэвидом Пикассо
Усик прибыл в Саудовскую Аравию на бой Иноуэ Усик прибыл в Саудовскую Аравию на бой Иноуэ
Кроуфорд опередил Усика и Иноуэ в рейтинге P4P от ESPN Кроуфорд опередил Усика и Иноуэ в рейтинге P4P от ESPN
Следующая защита абсолютного чемпионства Иноуэ официально анонсирована Следующая защита абсолютного чемпионства Иноуэ официально анонсирована

Видео

ТОП-10 моментов НБА: победное соло Джорджа возглавило рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: победное соло Джорджа возглавило рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: Судаков и Трубин сыграют против Браги, а Кристал Пэлас встретится с Тоттенхэмом
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: NiKo занял 18-е место
просмотров

Последние новости

Другие страны16:35
Кубок африканских наций-2025: Габон уступил Мозамбику, матч Алжира, Кот-д'Ивуар встретится с Камеруном
Футзал16:25
Экстра-лига по футзалу: Сокол обыграл Сухую Балку, ХИТ одолел Атлетик, а Тайр Эксперт - Фурнитуру
Европа16:10
Молодой украинец впервые попал в заявку Сандерленда на матч АПЛ
Европа15:35
Милан разобрался дома с аутсайдером Серии А
Европа15:04
Турецкий гранд поборется с Ювентусом за полузащитника Интера
НБА14:49
Травма Харта ставит под вопрос его участие в ближайших матчах
Украина14:28
Григорчук пребывает в шаге от второго возвращения в Черноморец - источник
Европа14:19
Наполи, Лион и Лацио заинтересовались вингером Динамо
Теннис13:53
Монфис оценил влияние Алькараса и Синнера на нынешний теннис
Бокс13:40
Бокс: расписание боев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK