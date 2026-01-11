Кабайел одержал быструю досрочную победу над Кныбой

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе немец Агит Кабайел (27-0, 19 КО) успешно провел дебютную защиту пояса против поляка Дамиана Кныбы (17-1, 11 KO).

Поединок состоялся на Rudolf Weber-Arena в немецком Оберхаузене.

Немецкий боксер в первой трехминутке получил рассечение возле глаза, что не помешало ему довести бой до быстрой досрочной победы.

Уже в третьем раунде временному чемпиону удалось потрясти своего польского оппонента, после чего он бросился добивать соперника, который не оказывал особого сопротивления, а рефери пришлось вмешаться и остановить поединок.

Agit Kabayel Stops Damian Knyba In Round 3. Kabayel Now 27-0 (19 KOs). #KabayelKnyba pic.twitter.com/rA6zhHqBZM — WBC Advocate (@BS12OO) January 10, 2026

Таким образом, Кабайел одержал победу техническим нокаутом и сохранил пояс временного чемпиона мира по версии WBC.

Непобежденный немецкий боксер остается претендентом для Александра Усика, который владеет полноценным титулом Всемирного боксерского совета.

Ранее Кабайел оценил свои шансы в возможном бою против Усика.

