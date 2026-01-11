iSport.ua
Кабайел одержал быструю досрочную победу над Кныбой

Небитый временный чемпион WBC вынудил рефери остановить поединок в третьем раунде.
Сегодня, 00:44       Автор: Игорь Мищук
Кабайел одолел Кныбу / Getty Images
Кабайел одолел Кныбу / Getty Images

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе немец Агит Кабайел (27-0, 19 КО) успешно провел дебютную защиту пояса против поляка Дамиана Кныбы (17-1, 11 KO).

Поединок состоялся на Rudolf Weber-Arena в немецком Оберхаузене.

Читай также: "Я для него – самый опасный вызов": временный чемпион WBC бросил вызов Усику

Немецкий боксер в первой трехминутке получил рассечение возле глаза, что не помешало ему довести бой до быстрой досрочной победы.

Уже в третьем раунде временному чемпиону удалось потрясти своего польского оппонента, после чего он бросился добивать соперника, который не оказывал особого сопротивления, а рефери пришлось вмешаться и остановить поединок.

Таким образом, Кабайел одержал победу техническим нокаутом и сохранил пояс временного чемпиона мира по версии WBC.

Источник: Getty Images

Непобежденный немецкий боксер остается претендентом для Александра Усика, который владеет полноценным титулом Всемирного боксерского совета.

Ранее Кабайел оценил свои шансы в возможном бою против Усика.

Ванат отличился голом за Жирону во втором подряд матче Ла Лиги
Ванат отличился голом за Жирону во втором подряд матче Ла Лиги

