"Очень конкурентный бой": Временный чемпион WBC оценил свои шансы против Усика

Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел высказался о возможном бое против абсолюта дивизиона Александра Усика.

Непобежденный немецкий боксер считает, что он способен создаться проблемы украинцу.

"Посмотрим. За всю свою карьеру я ни разу не проиграл. Я дрался с топовыми супертяжеловесами, победил всех этих парней. Я считаю, что этот бой будет очень конкурентным. Мне кажется, что Усик возненавидит мой стиль. Когда я бью по корпусу, бью по голове - это другое. Этот бой будет другим.

Если посмотреть на нынешнюю ситуацию, то я думаю, что лучший вариант для Усика - завершить карьеру. Но когда Даниэль Дюбуа подерется со мной, и я у него выиграю, то думаю, что это будет лучший поединок, который может устроить Усик.

Мы можем подраться в Германии. У нас здесь живет много украинцев, и этот бой можно провести на стадионе в Германии. В этой ситуации все скажет сам Усик. Мы можем подождать, пока он все не объявит", - сказал Кабайел в комментарии talkSPORT Boxing.

Ранее сообщалось, что бывший промоутер Усика призвал его завершить карьеру и не драться с Фабио Уордли.

