"Тайсон - мой друг, хочу драться с Усиком": Кабайел не заинтересован в поединке с Фьюри

Обладатель временного титула WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел ответил, возможен ли его бой против бывшего чемпиона Тайсона Фьюри.

По словам немецкого боксера, он не собирается драться с британцем, а настаивает на поединке с обладателем поясов WBC, WBA и IBF Александром Усиком.

"Может ли заинтересовать меня бой с Фьюри? Нет. Тайсон - мой друг. Он очень сильно помогал мне на протяжении моей карьеры. Перед моим поединком с Махмудовым он сказал: "Дайте ему Кабайела - и вы увидите уровень Махмудова".

Тайсон мне не интересен, я хочу драться с Усиком. Я готов провести с ним бой в Германии. Маурисио Сулейман может это организовать. Когда он скажет, что я следующий обязательный претендент, он может устроить этот бой. Давайте это сделаем", - сказал Кабайел в комментарии iFL TV.

Напомним, что в своем последнем бою Кабайел одержал досрочную победу в третьем раунде над поляком Дамианом Кныбой.

