Эвертон с Миколенко неожиданно обыграл Астон Виллу

В воскресенье, 18 января, Астон Вилла принимала дома Эвертон. Виталий Миколенко вышел в стартовом составе.

"Ириски" начали матч с резкого выпада, и только штанга спасла хозяев от пропущенного гола. Однако и далее команда Мойеса продолжала играть агрессивно, не уступая номинального фавориту.

В итоге их действия все же привели к голу, однако VAR зафиксировал офсайд у О'Брайена. После этого свой момент упустили уже Морган Роджерс и Эванн Гессанн, и команды ушли в раздевалку при нулях на табло.

Во втором тайме подопечные Эмери пошли вперед, и снова Роджерс упустил свой момент. В ответной атаке "ирискам" наконец повезло. Барри заметил положение Мартинеса и уверенным ударом перекину мяч через голкипера.

Забитый гол мало изменил рисунок игры, обе команды продолжали играть в атакующем стиле. Однако более в этом матче голов не было, и Эвертон отобрал очки у одной из команд топ-4 АПЛ.

Астон Вилла - Эвертон 0:1

Гол: Барри, 59

