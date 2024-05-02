"Никогда в жизни": Гарсия отреагировал на скандал с проваленным тестом на допинг

Американский суперлегковес Райан Гарсия отреагировал на информацию о том, что его тест на допинг перед победным боем с Девином Хэйни дал положительный результат.

Боксер настаивает на том, что не употреблял запрещенные вещества.

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"Я здесь, чтобы опровергнуть обвинения, что будто бы я обманывал. Все знают, что я не занимаюсь жульничеством. Почему результаты этого теста не были опубликованы раньше, если о нем знали уже давно?

Почему они позволили мне выйти на ринг как мошеннику и одержать победу? Опять же, эти люди нападают на меня по какой-то причине. Я никогда в жизни не принимал стероиды.

Зачем мне добровольно проходить тест на допинг, если я планировал использовать допинг? Какой в этом смысл?" - заявил Гарсия в сети X.

Отметим, что Хэйни уже также отреагировал на новость о положительном допинг-тесте Гарсии.

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