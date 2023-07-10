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Холанд, Пеле и Зидан попали на обложку нового футбольного симулятора от EA Sports

Легенды и юные звезды оказались вместе на одном полотне.
Сегодня, 18:18
EA FC / ea.com
EA FC / ea.com

Компания Electronic Arts опубликовала обложку Ultimate-издания игры EA FC 24.

В самом центре изображения оказался форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд. Норвежец станет лицом нового футбольного симулятора, заменив Килиана Мбаппе.

Также вокруг игровой версии Холанда стоят 30 футболистов, среди которых не только нынешние звезды, но и легенды: Зинедин Зидан, Пеле, Роналдиньо, Йохан Кройфф и другие.

Напомним, футбольный симулятор EA Sports FC выйдет 29 сентября 2023 года.

Ранее сообщалось, что Динамо и Шахтер будут лицензионно представлены в новом футбольном симуляторе от EA Sports.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: EA Sports EA FC FIFA 24

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