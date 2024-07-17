Беллингем стал лицом FC 25, а EA представила официальный трейлер футбольного симулятора

Компания EA Sports представила обложку новой части знаменитого футбольного симулятора FC 25.

Лицом базового издания игры станет полузащитник мадридского Реала и сборной Англии Джуд Беллингем.

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Напомним, что на обложке актуальной FC 24 изображен нападающий Манчестер Сити и сборной Норвегии Эрлинг Холанд.

A debut season to remember in Madrid. An El Clasico winner to celebrate for the Madridistas.@BellinghamJude is the #FC25 Standard Edition Cover Star.



See the full reveal today: https://t.co/x0js9uvbhH pic.twitter.com/ndDAoReP9y — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) July 17, 2024

Также EA Sports презентовала официальный трейлер FC 25.

Официальный релиз футбольного симулятора FC 25 запланирован на 27 сентября.

Ранее сообщалось, что Артем Довбик попал в эффектный трейлер EA FC 25.

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