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Ванат - о поражении от Албании: Не хочется оправдываться и говорить, что мы выиграем все следующие матчи

Владислав высказался о неожиданном поражении, команде которая «на бумаге» является более слабой.
Сегодня, 01:07
Владислав Ванат / Getty Images
Владислав Ванат / Getty Images

В рамках первого тура Лиги наций ]Украина проиграла Албании .

Нападающий «желто-голубых» Владислав Ванат в эфире MEGOGO попросил прощения у болельщиков за поражение в этой игре.

«Понятно, что недовольны. Не знаю, что тут комментировать. Проиграли сборной Албании игру, которую не должны были проигрывать.

Конечно, говорили, чтобы не повторить так, как на Евро первый матч с румынами, и выходить с большим желанием. Мне кажется, что до первого пропущенного гола игра была под нашим контролем, но, мне кажется, первый пропущенный мяч переломил ход игры.

Понятно, что благодарим наших болельщиков. Хочется извиниться, что не оправдали их надежд. Но еще, мне кажется, есть матчи.

Не хочется как-то оправдываться и что-то говорить такое, что мы выйдем и все игры следующие выиграем, но мне кажется, что нужно играть с большим настроем, чем сегодня, и даже если пропустили гол, не падать духом».

Также форвард высказался о своей роли в этом матче.

«Там уже более игра пошла ва-банк, нужно было забивать, стали играть в 2 нападающих и бежать за спину защитникам, чтобы доставляли мячи. Но, к сожалению, не было моментов», - заявил Ван

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина албания Лига наций Владислав Ванат

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