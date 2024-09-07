Україна - Албанія: Огляд та результат матчу Ліги націй 07.09.2024

В рамках первого тура Лиги наций сборная Украины встретилась с Албанией в условно домашнем матче в Праге.

В первом тайме Украина играла очень вяло, не создавая очень долго опасности. Первый удар пришел от Ромаа Яремчука только на 40-ой минуте.

Зато гости имели несколько опасных контратак. Самой опасной был удар Казима Лячи на старте поединка, но, к счастью вингер коллектива Сильвинью отправил мяч мимо ворот.

Вторая половина встречи хорошо началась для Украины. Почти сразу мы забили. На подачу Миколенко в штрафную никто не среагировал, поэтому, мяч дошел до Ефима Конопли, который стоял на подступах к штрафной и сильным ударом отправил мяч в ворота Томаша Стракоши.

Однако, через несколько минут нам не повезло. Албания воспользовалась «пожаром» в штрафной площади после углового и после Ардиян Исмаили отправил мяч мимо Анатолия Трубина.

Еще чуть позже Митай, Манай и Асани разыграли великолепную комбинацию. Митай начал атаку, Манай прострелил, а Асани отправил мяч в сетку ворот и вывел гостей вперед.

После этого подопечные Сергея Реброва, к сожалению, не смогли оправиться, хотя активно атаковали, особенно на последних минутах.

Статистика матча Украина - Албания

Украина - Албания 1:2

Голы: Конопля, 49 - Исмайли, 54, Асани, 66

xG: 0.85 - 1.32

Удары: 16 - 12

Удары в створ ворот: 5 - 6

Владение мячом: 55% - 45%

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