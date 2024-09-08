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Футбол

В Челси назревает "гражданская война" между владельцами клуба

Боули и Эгбали планируют выкупить доли друг друга.
Сегодня, 00:38
Тодд Боули / Getty Images
Тодд Боули / Getty Images

Отношения между совладельцами Челси Тоддом Боули и Бехдадом Эгбали становятся все более напряженными, утверждает The Telegraph.

Обе стороны дошли до того, что стали оценивать возможность выкупа акций друг друга. Точнее, пока сообщалось о таком намерении со стороны Боули.

Бизнесмен уверен, что сумеет быстро отыскать 2,5 млрд фунтов, чтобы выкупить у Clearlake Capital их 61,5% акций.

При этом, издание отмечает, что что инвесторы готовы поддержать Боули, у которого есть долгосрочный план развития лондонского клуба и постройки нового стадиона.

Также сообщается, что Эгбали не намерен продавать свою долю, а начал искать пути ее увеличения. На данном этапе между сторонами не было никаких контактов.

Ранее также сообщалось, что у Челси второй худший трансферный баланс за последние 10 лет.

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