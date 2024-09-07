Ман Юнайтед имеет худший трансферный баланс за последние 10 лет, в топ-10 один саудовский клуб

Портал СIES, специализирующийся на разнообразной трансферной статистике составил список клубов с худшим трансферным балансом.

Возглавил рейтинг Манчестер Юнайтед с минусом в более миллиарда евро. Так же миллиард пересек Челси, которое на втором месте и вплотную приблизился к этой отметке ПСЖ.

В десятку расточителей попал Аль-Хиляль с минусом в более чем 550 миллионов евро.

Топ-10 клубов с самым большим трансферным минусом за последние 10 лет

Манчестер Юнайтед -1.3 млрд евро Челси -1.2 млрд евро ПСЖ -991 млн евро Арсенал -793 млн евро Тоттенхэм -711 млн евро Манчестер Сити -703 млн евро Милан -633 млн евро Ньюкасл -626 млн евро Барселона -601 млн евро Аль Хиляль -556 млн евро

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