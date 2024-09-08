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Ребров - о поражении от Албании: Я не понимаю, как можно так обороняться на таком уровне

Рулевой Украины высказался о неожиданном результате.
Сегодня, 00:27
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Наставник сборной Украины Сергей Ребров поделился мыслями о поражении от Албании.

Прежде всего, Ребров ответил, почему «желто-голубые» блекло играли в первом тайме.

«Мы играли против сильного соперника. Они очень грамотно оборонялись и очень трудно было найти пространство.

Мы пытались делать передачи в штрафную площадку, но, к сожалению не могли найти моменты, но во втором тайме мы смогли их создать, найти моменты, забили, но в футболе если ты не забиваешь, то забивают тебе на таком уровне».

Также Сергей Станиславович рассказал о причинах поражения «орлам».

«Всегда трудно играть на таком уровне. Как я говорил, Албания играла очень плотно, не давала пространства. Очень трудно находить свободные зоны, очень трудно иметь терпение.

Мы контролировали мяч, но не создавали моменты, не нагружали штрафную площадку. Очень трудно было вскрывать эту оборону.

Во втором тайме мы пропустили из двух контратак два мяча. Сегодня не было баланса в обороне, должна была обороняться вся команда. Не давать таких моментов, как мы давали во втором тайме».

Украинский специалист высказался о разговоре с футболистами в перерыве.

«В перерыве мы сделали подсказки. Первые 15 минут первого тайма мы доминировали, мы создавали моменты, мы забили мяч, но футбол не только атака, но и оборона. Я пересматривал второй матч и я не понимаю, как можно так обороняться на таком уровне.

Я считаю, что после перерыва мы прибавили, но надо играть девяносто минут.»

Также Ребров сказал, в чем надо добавить Украине чтобы стать лучше.

«Чтобы играть лучше надо работать и концентрироваться. Надо концентрироваться на своей роли в команде.

Такие поражения случаются. Чехия сегодня проиграла 4:1, но мы должны думать о себе. Мы должны показывать другую игру в обороне».
 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина албания Сергей Ребров Лига наций

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