UFL: "Убийца" EA FC или неудачный конкурент на рынке футбольных симуляторов

Сегодня, 7 июня, весь мир официально может прощупать и потрогать новую игру в жанре "спортивный симулятор" - UFL.

Разработчики данного творения в 2021 году анонсировали выход одного из главных проектов по футболу, дав обещание создать одну из самых реалистичных, красивых и главное бесплатных игр, а теперь ранняя ее версия доступна всем обладателям консолей.

Проведя в данной игре несколько часов, редакция ISPORT сделала свои выводы касаемо потенциала UFL, так что давайте подробнее разберем нашумевший спортсим.

Меню и оформление игры

При первом запуске геймерам предлагают выбрать себе в команду одного из амбассадоров проекта, среди которых есть и футболист сборной Украины Александр Зинченко.

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Далее игра знакомит нас с весьма простым меню, где вы сможете выбрать себе состав, приобрести игроков, настроить процесс под себя, и, собственно, зайти в онлайн, чтобы опробовать свои силы с таким же новичками.

К слову, в данном проекте существует лишь два режима: онлайн и локальная игра, где можно поиграть с другом, если у вас есть второй джойстик.

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В целом, все выглядит весьма лаконично, приятно имеет быстрый отклик при любых ваших запросах.

Рейтинги: кто их придумал и почему все так плохо?

Теперь же перейдем к самой "бомбящей" части обзора, а именно рейтинги футболистов. Если компания EA, выпускающая свое детище EA FC напрямую следит за успехами игроков, дает им награды, опирается на их форму при составлении карточек, то в данной игре - все пошло по одному месту.

Как заявляют сами разработчики UFL: "Разработка проекта ведется при участии спортивной аналитической фирмы InStat и организации FIFPro, представляющей интересы 65 тысяч игроков".

Давайте уже перейдем к самим рейтингам:

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С первого взгляда, все кажется весьма приемлемым, но если углубиться, то узнаешь, что Давид Алаба имеет 78 рейтинг, а Роберт Левандовски - 85. Да, форма у игроков не очень, но Коул Палмер 90? За что?

И это еще половина беды. Один из лидеров Барселоны Марк-Андре тер Штеген был оценил лишь в 80 виртуальных баллов, а в то время как голкипер Тоттенхэма Викарио - в 82. При этом в EA FC страж ворот каталонцев имеет один из самых высоких показателей (89)!

Что же касается украинцев, то самые высокорейтинговые - это Виктор Цыганков и Александр Зинченко (у обоих - 85). Далее следует Михаил Мудрик (84), за ним Илья Забарный (82) и замыкает пятерку Артем Довбик (81).

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Как бы приятно не было смотреть на данные показатели, но почему у Мудрика 84, а у лучшего бомбардира чемпионата Испании - всего 81. Почему все так - непонятно.

Игровой процесс: не плохо, но есть куда расти

Самое главное, о чем мы забыли упомянуть, так это появление полной локализации игры на украинском языке! Более того, даже комментаторы заговорили солов’їною!

Что же касается самого игрового процесса, это весьма сложный вопрос. С одной стороны видны старания разработчиков, ведь это довольно качественный продукт, а с другой - пока что очень сыро.

В некоторых моментах кажется, что "где-то я это видел". И вправду: угловые были взяты из старых частей FIFA, где ты наводился кружочком в штрафную площадь, удары и пасы в игре ощущаются как в eFootball, где тебе иногда трудно угадать с силой нажатия на кнопку.

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Понятное дело, что творцы UFL "вдохновлялись" главными проектами в мире футбольных симуляторов, но необходимо так же внести что-то свое. Да, в это играть можно, да, смотрится все довольно реалистично, но ощущение, что ты где-то это уже видел - не придает красоты проекту.

Выводы

Все фанаты футбола так сильно ждали настоящего конкурента для EA FC, который жадные канадцы превратили в донатную игру с однообразным геймплеем, и миру был нужно новый герой! Но получили ли мы его полноценную версию? Увы, пока нет.

Украинские фанаты ликуют, ведь появился государственный язык и комментатор свой, но качество его пока хромает. Слишком он звучит роботизированно, не хватает какой-то души и опыта. Можно было взять того же Виктора Вацко и тогда у происходящего на поле было больше эмоций.

Геймплей тоже крайне непонятный. Да, вроде ново, свежо, но где-то уже было. В Фифе 16 мы видели все те же стандарты, а в 11-13 частях - передвижение игроков. Финты и нарезки матча словно из PES и eFootball. Выглядит хорошо, однако мы уже проходили это.

Источник: скриншот

В итоге, мы имеем пока довольно сырую игру с надежами на лучшее будущее. Почему? Создатели не ввели донаты (пока что), улучшать свою команду и клуб приносит лишь искреннее удовольствие, а возможность без всяких преград взять в состав несколько украинцев и окружить их мировыми звездами, при этом не думая о сыгранности - это вообще вау!

Сто процентов нужно дать шанс UFL. Фифа тоже не сразу стала лучшей в истории, а прошла тернистый путь. Тот факт, что проект Роналду бесплатный - это настоящее уважение к геймерам, ведь мы не будем выбрасывать деньги на то, что не знаем. В итоге, потенциал у данного спортсима есть. Если разработчики прислушаются ко мнению фанатов и блогеров, то можно будет вместе улучшить игру. При этом, пока у нас на руках лишь БЕТА-версия игры. А то, что будет дальше, вероятно, нас удивит в лучшую сторону.

Оценка UFL: 7.5 - перспективно, но нужно время

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