Германия и Нидерланды разгромили своих соперников в первом матче Лиги наций
В субботу, 7 сентября, Германия принимала дома Венгрию в рамках 1-го тура Лиги наций.
Команда довольно долго разгонялись, присматриваясь друг к другу. На 20-й минуте Гулачи пришлось резко включаться в игру и спасать ворота от гола Фюллькруга, но уже через семь минут форвард Вест Хэма все равно открыл счет.
И в принципе больше ничего в первом тайме интересного зрители не увидели. А во-втором тайме немцев понадобились всего 10 минут, чтобы забить вновь, отличился Джамсал Мусиала. На 66-й минуте Мусиала отличился уже вторым ассистом в матче, на этот раз на Флориана Виртца.
Однако и после этого Бундестим не остановилась, вскоре свой гол забил за сборную Александар Павлович, а под конец матча пенальти помог отличиться и Каю Хавертца. 5:0 - полный разгром сборной Венгрии.
Статистика матча группового этапа Лиги наций Германия - Венгрия
Германия - Венгрия 5:0
Голы: Фюллькруг, 27, Мусиала, 58, Виртц, 66, Павлович, 77, Хавертц (пенальти), 81
Ожидаемые голы (xG): 4.25 - 0.49
Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 22 - 5
Удары в створ: 8 - 1
Угловые: 4 - 2
Фолы: 13 - 10
Атаки: 132 - 96
Также в параллельном матче первого тура Лиги наций в Лиге А встречалсиь Нидерланды и Босния.
События этого матча развивались куда быстрее. Нидерланды сразу обозначили доминирующую позицию и забрали игру под свой контроль, и уже на 13-й минуте Джошуа Зиркзе открыл счет пробив затылком в дальний угол.
Однако уже вскоре одна из контратак боснийцев удалась, и Демирович вышел один на один с кипером и уверенно его переиграл. Дважды по конца первого тайма отличные моменты имел Тиджани Рейндерс, но сперва попал в штангу, а вот вторым ударом отправил мяч идеально в дальний угол.
Вскоре после старта второго тайма хавбек Милана также записал на свой счет ассист, который позволил отличиться Коди Гакпо. Однако на 74-й минуте Босния снова удивила хозяев, Эдин Джеко довел разницу до минимальной. Однако проигрывать или играть в ничь команда Кумана не планировала.
На 88-й минуте Ваут Вегхорст забивает четвертый гол Нидерландов, а уже в компенсированное время Хави Симонс поставил в матче точку красивым ударом по центру.
Статистика матча группового этапа Лиги наций Нидерланды - Босния и Герцеговина
Нидерланды - Босния и Герцеговина 5:2
Голы: Зиркзе, 13, Рейндерс, 45+2, Гакпо, 56, Вегхорст, 88, Симонс, 90+2 - Демирович, 27, Джеко, 73
Ожидаемые голы (xG): 3.94 - 0.75
Владение мячом: 74% - 26%
Удары: 28 - 4
Удары в створ: 8 - 3
Угловые: 10 - 1
Фолы: 10 - 16
Атаки: 171 - 42
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