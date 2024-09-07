Германия и Нидерланды разгромили своих соперников в первом матче Лиги наций

В субботу, 7 сентября, Германия принимала дома Венгрию в рамках 1-го тура Лиги наций.

Команда довольно долго разгонялись, присматриваясь друг к другу. На 20-й минуте Гулачи пришлось резко включаться в игру и спасать ворота от гола Фюллькруга, но уже через семь минут форвард Вест Хэма все равно открыл счет.

И в принципе больше ничего в первом тайме интересного зрители не увидели. А во-втором тайме немцев понадобились всего 10 минут, чтобы забить вновь, отличился Джамсал Мусиала. На 66-й минуте Мусиала отличился уже вторым ассистом в матче, на этот раз на Флориана Виртца.

Однако и после этого Бундестим не остановилась, вскоре свой гол забил за сборную Александар Павлович, а под конец матча пенальти помог отличиться и Каю Хавертца. 5:0 - полный разгром сборной Венгрии.

Статистика матча группового этапа Лиги наций Германия - Венгрия

Германия - Венгрия 5:0

Голы: Фюллькруг, 27, Мусиала, 58, Виртц, 66, Павлович, 77, Хавертц (пенальти), 81

Ожидаемые голы (xG): 4.25 - 0.49

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 22 - 5

Удары в створ: 8 - 1

Угловые: 4 - 2

Фолы: 13 - 10

Атаки: 132 - 96

Также в параллельном матче первого тура Лиги наций в Лиге А встречалсиь Нидерланды и Босния.

События этого матча развивались куда быстрее. Нидерланды сразу обозначили доминирующую позицию и забрали игру под свой контроль, и уже на 13-й минуте Джошуа Зиркзе открыл счет пробив затылком в дальний угол.

Однако уже вскоре одна из контратак боснийцев удалась, и Демирович вышел один на один с кипером и уверенно его переиграл. Дважды по конца первого тайма отличные моменты имел Тиджани Рейндерс, но сперва попал в штангу, а вот вторым ударом отправил мяч идеально в дальний угол.

Вскоре после старта второго тайма хавбек Милана также записал на свой счет ассист, который позволил отличиться Коди Гакпо. Однако на 74-й минуте Босния снова удивила хозяев, Эдин Джеко довел разницу до минимальной. Однако проигрывать или играть в ничь команда Кумана не планировала.

На 88-й минуте Ваут Вегхорст забивает четвертый гол Нидерландов, а уже в компенсированное время Хави Симонс поставил в матче точку красивым ударом по центру.

Статистика матча группового этапа Лиги наций Нидерланды - Босния и Герцеговина

Нидерланды - Босния и Герцеговина 5:2

Голы: Зиркзе, 13, Рейндерс, 45+2, Гакпо, 56, Вегхорст, 88, Симонс, 90+2 - Демирович, 27, Джеко, 73

Ожидаемые голы (xG): 3.94 - 0.75

Владение мячом: 74% - 26%

Удары: 28 - 4

Удары в створ: 8 - 3

Угловые: 10 - 1

Фолы: 10 - 16

Атаки: 171 - 42

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