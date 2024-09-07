Анчелотти рассказал, когда должен завершить карьеру тренера

Наставник Реала Карло Анчелотти поделился мыслями о вероятном завершении карьеры в будущем.

По словам итальянского специалиста, пока он волнуется перед матчами, то будет продолжать, ведь это означает, что футбол ему важен.

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«Жизнь без давления или небольшого стресса не существует. Слишком много стресса - нет, но немного - это топливо. День, когда я не почувствую волнения перед матчем - это день, когда я должен буду остановиться.

Перед матчем есть волнение, есть негативное ощущение, что все пойдет не так, что соперники забьют гол. Когда матч начинается, все прекращается. Следовательно, нужно искать спокойствие, чтобы справиться с ситуациями в игре».

Также Анчелотти рассказал, что футбол является его страстью и он благодарен за это.

Я буду продолжать тренировать, пока не погаснет огонь, который я имею к футболу. В моей жизни случались большие события, были сложные моменты. Моя жизнь была нормальной. Мне повезло иметь работу, которая является моей страстью. Я благодарен футболу за то, что он дал мне такую возможность.

Я все еще волнуюсь перед матчем, чувствую давление, и пока это не изменится, я буду продолжать работать. Я вижу себя тренером надолго» - цитирует слова Анчелотти Football Italia со ссылкой на Mexico Siglo XXI.



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