Анчелотти нашел причины бледной игры Реала против Лас-Пальмаса в Ла Лиге

Мадридский Реал сенсационно не смог обыграть Лас-Пальмас в третьем туре испанской Ла Лиги, спас ничью (1:1).

Наставник "сливочных" Карло Анчелотти подвел итоги поединка, найдя виновных:

"Первый тайм был плохим, нам было тяжело находить варианты игры, возвращать мяч, поддерживать баланс... Все это уже было с нами в матче с Мальоркой. Нам нужно искать скорейшее решение, и я думаю, что мы его найдем.

Нам сложно занять солидную позицию как в прошлом сезоне, но не нужно искать оправданий. Календарь плотный, нужно быстро найти решение, в воскресенье у нас игра. Должны лучше донести до игроков нашу стратегию на поле, сосредоточиться и хорошо работать. Эти три игры показали мне многие вещи, которые получаются не очень хорошо.

Мы играем медленно, не хватает подвижности, мяч доходит до нападающих, когда соперник плотно обороняется, нам сложно находить пространство между линиями... Мы хорошо прессинговали, но нужно лучше отбирать мяч внутри поля.

Я не думаю, что это психологическая проблема, команда хорошо тренируется, нет недостатка характера и настроения. Иногда в футболе такое случается: не получается найти лучший способ играть. Сезон стартовал, мы не можем терять очки, как это было в этих двух играх", - цитирует Анчелотти Marca.

Напомним. после трех сыгранных матчей Реал сумел набрать всего 5 зачетных пунктов. Лидирующая в чемпионате барселона набрала 9 очков.

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