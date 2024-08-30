iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Анчелотти нашел причины бледной игры Реала против Лас-Пальмаса в Ла Лиге

Итальянец обратился к своим игрокам.
Сегодня, 12:09
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Мадридский Реал сенсационно не смог обыграть Лас-Пальмас в третьем туре испанской Ла Лиги, спас ничью (1:1).

Наставник "сливочных" Карло Анчелотти подвел итоги поединка, найдя виновных:

"Первый тайм был плохим, нам было тяжело находить варианты игры, возвращать мяч, поддерживать баланс... Все это уже было с нами в матче с Мальоркой. Нам нужно искать скорейшее решение, и я думаю, что мы его найдем.

Нам сложно занять солидную позицию как в прошлом сезоне, но не нужно искать оправданий. Календарь плотный, нужно быстро найти решение, в воскресенье у нас игра. Должны лучше донести до игроков нашу стратегию на поле, сосредоточиться и хорошо работать. Эти три игры показали мне многие вещи, которые получаются не очень хорошо.

Мы играем медленно, не хватает подвижности, мяч доходит до нападающих, когда соперник плотно обороняется, нам сложно находить пространство между линиями... Мы хорошо прессинговали, но нужно лучше отбирать мяч внутри поля.

Я не думаю, что это психологическая проблема, команда хорошо тренируется, нет недостатка характера и настроения. Иногда в футболе такое случается: не получается найти лучший способ играть. Сезон стартовал, мы не можем терять очки, как это было в этих двух играх", - цитирует Анчелотти Marca.

Напомним. после трех сыгранных матчей Реал сумел набрать всего 5 зачетных пунктов. Лидирующая в чемпионате барселона набрала 9 очков.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти ФК Реал

Статьи по теме

Анчелотти поставил точку в вопросе будущего Лунина в Реале Анчелотти поставил точку в вопросе будущего Лунина в Реале
Перес оценил перспективы Лунина после возможного ухода из Реала: Будет тяжело Перес оценил перспективы Лунина после возможного ухода из Реала: Будет тяжело
Анчелотти сделал важное заявление о трансферах Реала Анчелотти сделал важное заявление о трансферах Реала
Тренер Бетиса - о матче с Кривбассом в Лиге конференций: Важнейшим было выйти в групповой этап Тренер Бетиса - о матче с Кривбассом в Лиге конференций: Важнейшим было выйти в групповой этап
Помочь журналистам

Видео

Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне
Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Калининой и Цуренко
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, новая первая ракетка Украины
просмотров
Шахтер узнает соперников: онлайн-трансляция жеребьевки основной части Лиги чемпионов
просмотров
Динамо узнает своих соперников: жеребьевка основного раунда Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Лига конференций12:45
Тренер Бетиса - о матче с Кривбассом в Лиге конференций: Важнейшим было выйти в групповой этап
Олимпийские игры12:43
Украинская спортсменка установила рекорд Паралимпийских игр
Лига Чемпионов12:30
Судаков оценил жеребьевку Лиги чемпионов для Шахтера, озвучив свою мечту
Европа12:20
Трансферный дедлайн-2024: Онлайн-трансляция
Европа12:09
Анчелотти нашел причины бледной игры Реала против Лас-Пальмаса в Ла Лиге
Другие страны12:04
Аль-Ахли достиг соглашения о трансфере "плана Б" на случай срыва перехода Осимхена
Лига Чемпионов11:29
Нойер оценил жеребьевку Лиги чемпионов для Баварии, выделив матч против Шахтера
Европа10:53
"Очень важен для нас": Мичел расхвалил Цыганкова после победы Жироны над Осасуной в Ла Лиге
Лига конференций10:53
Челси и обидчик Кривбасса узнают соперников: онлайн-трансляция жеребьевки основного этапа Лиги конференций
Европа10:36
Середняк Серии А собирается подписать игрока, которым интересовался Шахтер
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK