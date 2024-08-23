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Звезда Реала выбыл примерно на месяц

Джуд Беллингем получил травму на тренировке.
Сегодня, 15:15
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Хавбек Реала Джуд Беллингем выбыл примерно до конца сентября.

Как сообщает пресс-служба клуба, полузащитник получил травму во время тренировки в рамках подготовки к матчу второго тура.

Обследование показало, что у Джуда травма подошвенный мышцы правой ноги, однако сроки восстановления не сообщаются.

Фабрицио Романо утверждает, что в клубе ожидают возвращения Беллингема после перерыва на матчи сборных.

Напомним, в текщем сезоне Беллингем провелл 88 минут на поле и не отличился результативными действиями.

Ранее также Галлахер рассказал, почему выбрал Атлетико.

 

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