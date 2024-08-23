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Галлахер признался, почему решил променять Челси на Атлетико

Англичанин рад присоединиться к новому клубу.
Сегодня, 11:10
Конор Галлахер / Getty Images
Конор Галлахер / Getty Images

Недавно мадридский Атлетико объявил о подписании английского полузащитника лондонского Челси Конора Галлахера, в обратном направлении отправился португалец Жоау Феликс.

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Бывший одноклубник Михаила Мудрика признался, почему решил перейти к Атлетико, назвав свою главную цель в Мадриде:

"На поле я стараюсь делать всего понемногу. Всегда работаю как можно усерднее, оставляю все на поле. Пытаюсь создавать голевые моменты, а также помогаю команде в защите настолько, насколько могу.

Я хочу помочь клубу настолько, насколько это возможно. Очевидно, наша цель – выигрывать трофеи. Я здесь для этого. Это очень большой клуб, уже выигравший множество титулов, и, надеюсь, вместе мы сможем выиграть еще несколько",- цитирует полузащитника издания Marca.

Напомним, Галлахер может дебютировать за Атлетико уже в это воскресенье, 25 августа. Подопечные Диего Симеоне в матче второго тура Примеры сойдутся с Жироной.

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