Атлетико объявил о трансфере Галлахера

Мадридский Атлетико официально объявил о подписании полузащитника лондонского Челси Конора Галлахера.

Стороны заключили контракт на пять лет.

Официально сумма трансфера не разглашается, но по информации инсайдера Фабрицио Романо она составляет 42 миллионов евро.

Галлахер находился в системе Челси с 2008 года. В прошлом сезоне он провел 50 матчей, в которых забил семь мячей и отдал девять голевых передач.

Отметим, что англичанин уже тренируется с мадридским клубом.

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