Атлетико объявил о трансфере Галлахера
Мадридцы подписали футболиста сборной Англии.
Мадридский Атлетико официально объявил о подписании полузащитника лондонского Челси Конора Галлахера.
Стороны заключили контракт на пять лет.
#GallagherRojiblanco 🔴⚪ pic.twitter.com/8QlOnxB5er— Atlético de Madrid (@Atleti) August 21, 2024
Официально сумма трансфера не разглашается, но по информации инсайдера Фабрицио Романо она составляет 42 миллионов евро.
Галлахер находился в системе Челси с 2008 года. В прошлом сезоне он провел 50 матчей, в которых забил семь мячей и отдал девять голевых передач.
Отметим, что англичанин уже тренируется с мадридским клубом.
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