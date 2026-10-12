Во Франции уволили тренера после победы команды 13:0

Французский Валансьен расстался с главным тренером Пьером Блуа спустя два дня после исторического разгрома в Кубке Франции.

Официальное сообщение об отстранении 32-летнего специалиста клуб опубликовал 12 октября. В нем говорится, что Блуа больше не отвечает за первую команду. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Самюэль Гоэтальс, которому будет помогать Руди Матер.

В субботу, 10 октября, Валансьен разгромил любительский Абарк со счетом 13:0 в пятом раунде Кубка Франции. Эта победа стала крупнейшей в официальной истории клуба. При этом соперник представлял девятый дивизион французского футбола, тогда как Валансьен выступает в третьем по силе дивизионе страны.

Однако в чемпионате команда выступает значительно хуже. После девяти туров Валансьен занимал 15-е место, имея в активе две победы, две ничьи и пять поражений. Отрыв от зоны вылета составлял всего одно очко.

Руководство клуба решило сменить тренера, несмотря на рекордный результат в Кубке. Официально объявленная причина отстранения не уточняется, однако французские СМИ связывают решение с неудачным стартом команды в чемпионате.

Напомним, Арсенал потерял сразу двух игроков перед матчем Лиги чемпионов.

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