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"Мама года" на бейсбольном матче: женщина несла ребенка и три коробки еды, пока муж сидел на трибуне

Курьезный эпизод во время матча MLB стал вирусным в соцсетях.
Сегодня, 18:44       Автор: Сергей Носенко
San Francisco Giants / Getty Images
San Francisco Giants / Getty Images

 В центре внимания оказалась болельщица, которая возвращалась на свое место с маленьким ребенком и сразу несколькими контейнерами с едой. При этом ее муж в этот момент сидел на своем месте. Когда женщина вернулась, он начал есть, что стало поводом для шуток.

Комментаторы матча назвали женщину «мамой года», а видео быстро разлетелось по соцсетям. Пользователи начали хвалить ее за то, что она одновременно заботится о ребенке и несет еду, а ее мужа – критиковать за отсутствие помощи. Некоторые даже призывали женщину уйти от супруга.

Позже женщина представилась как Эрика Альварес и решила объяснить, что происходило за кадром. По ее словам, муж Рамсес сам предлагал забрать ребенка, но она решила оставить дочь у себя, поскольку на стадионе было прохладно. Еду она также взяла для мужа, который, как рассказала Эрика, до этого не успел нормально поесть.

Кроме того, женщина рассказала, что Рамсес недавно потерял близкого друга и тяжело переживал его смерть. Поэтому в тот вечер она хотела поддержать мужа.

"Камера показала, что я несла в руках. Она не могла показать, что он нес той ночью", – написала Эрика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: болельшики курьез бейсбол

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