Доджерс в безумном решающем матче стали чемпионами Мировой серии MLB

Команда из Лос-Анджелеса защитила титул, одолев в финале Торонто Блю Джейс.
Сегодня, 10:11       Автор: Игорь Мищук
Лос-Анджелес Доджерс - чемпионы Мировой серии MLB / Getty Images
Лос-Анджелес Доджерс - чемпионы Мировой серии MLB / Getty Images

В ночь на воскресенье, 2 ноября, состоялся седьмой матч Мировой серии MLB 2025 года между Торонто Блю Джейс и Лос-Анджелес Доджерс.

Калифорнийская команда в решающем поединке на поле соперника сумела совершить камбэк и одержала победу 5:4, выиграв финальную серию до четырех побед со счетом 4:3.

MVP Мировой серии был признан японский питчер Есинобу Ямамото.

Лос-Анджелес Доджерс - Торонто Блю Джейс 5:4 (0:0, 0:0, 0:3, 1:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0, 1:0, 1:0)

Счет в серии - 4:3.

Доджерс завоевали чемпионство второй раз подряд и стали первой за 25 лет командой, которая сумела защитить титул. В прошлом году калифорнийцы в Мировой серии в четырех матчах обыграли Нью-Йорк Янкис.

Для Доджерс эта победа в Мировой серии стала девятой в истории и по количеству титулов они сравнялись с Бостон Ред Сокс и Окленд Атлетикс. Самым титулованным клубом MLB является Нью-Йорк Янкис - 27 титулов, а на счету Сент-Луис Кардиналс 11 титулов.

