В МЛБ гравець підписав контракт на 765 мільйонів доларів

Звездный аутфилдер Хуан Сото и Нью-Йорк Метс договорились о рекордном контракте в Главной лиге Бейсбола (МЛБ).

26-летний бейсболист подпишет соглашение на 15 лет на сумму в 765 миллионов долларов, сообщает Associated Press. Более того, сумма, которую заработает спортсмен, может возрасти до 805 миллионов долларов.

Отмечается, что это соглашение побило сразу два рекорда Лиги:

во-первых, это самый длинный контракт в истории, ранее Фернандо Татис подписывал 14-летний контракт;

во-вторых, это самый дорогой контракт в истории, он заключил соглашение Шохея Оттани с ЛА Доджерс, подписавшего контракт на 700 млн за 10 лет;

По информации источника, игрок сможет пересмотреть контракт после 2029 года.

Хуан Сото в прошедшем сезоне выступал за другой клуб из Нью-Йорка - Янкис, с которыми дошел до Мировой серии, но потерпел там поражение.

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