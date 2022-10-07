Плей-офф MLB: розклад та результати всіх матчів

Сезон в MLB підходить до своєї кульмінації і в змаганні за право зіграти в світовій серії залишилися лише 12 команд, які приймуть участь в плей-офф.

Формат пост-сезону в MLB

В першому раунді (уайлд-кард) приймають участь 8 команд – до перемог в двох матчах

Чотири команди розпочинають плей-офф з другого раунду (дивізіонні серії), кожна з них зіграє проти одного з переможців минулого раунду – до перемог в трьох матчах

Третій раунд (Чемпіонська серія) – в ньому визначаться переможці Американської ліги та Національної ліги – до перемог в чотирьох матчах

Світова серія – фінальний раунд, в якому чемпіона MLB визначать чемпіони Американської та Національної ліг – до перемог в чотирьох матчах

Календар та результати матчів

Уайлд-кард раунд, Американська ліга

Клівленд Гардіанс (3 сіяний) – Тампа Бей Рейс (6 сіяна)

7 жовтня | 19:07, Клівленд – Тампа Бей

8 жовтня | 19:07, Клівленд – Тампа Бей

9 жовтня | 17:07, Клівленд – Тампа Бей *

*якщо знадобиться

Торонто Блю Джейс (4) – Сіетл Марінерс (5)

7 жовтня | 23:07, Торонто – Сіетл

8 жовтня | 23:07, Торонто – Сіетл

9 жовтня | 21:07, Торонто – Сіетл *

Уайлд-кард раунд, Національна ліга

Сент Луіс Кардіналс (3) – Філадельфія Філіс (6)

7 жовтня | 21:07, Сент Луіс – Філадельфія

9 жовтня | 03:37, Сент Луіс – Філадельфія

10 жовтня | 03:07, Сент Луіс – Філадельфія *

*якщо знадобиться

Нью-Йорк Метс (4) – Сан-Дієго Падрес (5)

7 жовтня | 3:07, Нью-Йорк – Сан-Дієго

9 жовтня | 2:37, Нью-Йорк – Сан-Дієго

10 жовтня | 2:37, Нью-Йорк – Сан-Дієго *

Дивізіонні серії, Американська ліга

*час початку матчів визначиться пізніше

Х'юстон Астрос (1) – Торонто/Сіетл (4/5)

11 жовтня | Х'юстон – Торонто/Сіетл

13 жовтня | Х'юстон – Торонто/Сіетл

15 жовтня | Торонто/Сіетл – Х'юстон

16 жовтня | Торонто/Сіетл – Х'юстон*

17 жовтня | Х'юстон – Торонто/Сіетл*

Нью-Йорк Янкіс (2) – Клівленд/Тампа Бей (3/6)

11 жовтня | Янкіс – Клівленд/Тампа Бей

13 жовтня | Янкіс – Клівленд/Тампа Бей

15 жовтня | Клівленд/Тампа Бей – Янкіс

16 жовтня | Клівленд/Тампа Бей – Янкіс *

17 жовтня | Янкіс – Клівленд/Тампа Бей *

Дивізіонні серії раунд, Національна ліга

Лос-Анджелес Доджерс (1) – Метс/Падрес (4/5)

11 жовтня | Доджерс – Метс/Падрес

13 жовтня | Доджерс – Метс/Падрес

15 жовтня | Метс/Падрес – Доджерс

16 жовтня | Метс/Падрес – Доджерс *

17 жовтня | Доджерс – Метс/Падрес *

Атланта Брейвз (2) – Сент-Луіс/Філадельфія (3/6)

11 жовтня | Атланта – Сент-Луіс/Філадельфія

13 жовтня | Атланта – Сент-Луіс/Філадельфія

15 жовтня | Сент-Луіс/Філадельфія – Атланта

16 жовтня | Сент-Луіс/Філадельфія – Атланта *

17 жовтня | Атланта – Сент-Луіс/Філадельфія Бей *

Чемпіонські серії, Американська ліга

Перший матч орієнтовано заплановано на 19 жовтня

Потенціальний сьомий матч серії заплановано на 26 жовтня

Чемпіонські серії, Національна ліга

Перший матч орієнтовано заплановано на 18 жовтня

Потенціальний сьомий матч серії заплановано на 25 жовтня

Світова Серія

Стартовий поєдинок заплановано на 28 жовтня

Потенціальний сьомий матч відбудеться 5 листопада.